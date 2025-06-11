У дохід держави стягнули понад 10 млн гривень пропагандиста Вишинського

В дохід держави стягнули понад 10 млн гривень пропагандиста Кирила Вишинського.

"Вищий антикорупційний суд задовольнив другий позов Мін’юсту про застосування до проросійського пропагандиста Кирила Вишинського санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 ЗУ «Про санкції». В дохід держави стягнуто грошові кошти підсанкційної особи на суму понад 10 млн грн", – йдеться у повідомленні міністерства юстиції.

Кирило Вишинський відомий поширенням проросійської пропаганди та підтримкою агресії Російської Федерації проти України. У 2014 році він був нагороджений державною відзнакою "За повернення Криму" та орденом "За заслуги перед вітчизною", згодом отримав російське громадянство.

У 2018 році Служба безпеки України повідомила Вишинському про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та у державній зраді. У 2019 році він був переданий російській стороні в межах обміну полоненими.

Згодом його призначили виконавчим директором агентства "Россия сегодня" під керівництвом одного з ключових пропагандистів Дмитра Кисельова. А також – включили до Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при президенті Росії. У березні 2023 він виступив на засіданні Ради Безпеки ООН, на якому звинуватив Україну в "русофобії" та "утисках прав російськомовних громадян".

У лютому цього року до Вишинського вже було застосовано санкцію у виді стягнення в дохід держави активів. Тоді в дохід держави стягнули: