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Уродженець Челябінська з Вінниці вкрав мільйон гривень з рахунку матері загиблого воїна

Поплічники фігуранта телефонували потерпілій, вдаючи з себе працівників служби безпеки одного з банків.

Уродженець Челябінська з Вінниці вкрав мільйон гривень з рахунку матері загиблого воїна

Кіберполіція затримала мешканця Вінниці, який заволодів майже мільйоном гривень з рахунку матері загиблого воїна, повідомили у Національній поліції.

Поплічники фігуранта телефонували потерпілій, вдаючи з себе працівників служби безпеки одного з банків. Вони повідомили про нібито блокування банківської картки і, застосовуючи методи соціальної інженерії, переконали співрозмовницю виконати певні дії. Це дозволило їх спільнику отримати доступ до онлайн-банкінгу громадянки та заволодіти майже мільйоном гривень, який жінка отримала від держави у зв’язку із загибеллю її сина.

“Привласнені кошти мешканець Вінниці витратив шляхом придбання дороговартісної техніки, зокрема смартфонів, за допомогою безконтактних платежів у торгових мережах Вінниці з подальшим їх продажем”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Правоохоронці встановили особу 38-річного уродженця російського міста Челябінськ, який має українське громадянство і мешкає у Вінниці. Чоловік раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і має низку незнятих та непогашених судимостей за корисливі злочини.

Кіберполіцейські з’ясували, що у день привласнення коштів матері загиблого військового він придбав 18 смартфонів iPhone, а також вивів частину грошей через фінансову компанію, пов’язану з поштовим оператором.

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Слідчі провели низку обшуків і повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення його спільників, не виключена додаткова кваліфікація.

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