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Обвинувальний вирок щодо Микитася та його помічника направлено до суду

За обвинуваченням у заволодінні понад 312 млн грн коштів Міністерства оборони України також судитимуть директора підконтрольної компанії, трьох колишніх та чинних військовослужбовців старшого й вищого офіцерського складу.

Обвинувальний вирок щодо Микитася та його помічника направлено до суду
Фото: kp.ua

Прокурор САП направив до суду обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата України, його помічника, а також директора підконтрольної компанії, трьох колишніх та чинних військовослужбовців старшого й вищого офіцерського складу за обвинуваченням у заволодінні понад 312 млн грн коштів Міністерства оборони України, повідомили у прокуратурі.

“У межах досудового розслідування встановлено, що у 2018 році між Міністерством оборони України та підконтрольними народному депутату України компаніями укладено договори на будівництво до 2021 року захищених складів зберігання ракет та боєприпасів Збройних Сил України. Сума договорів – близько 3 млрд грн”, ‒ зазначено у пресрелізі.

Водночас для заволодіння частиною цих коштів народний депутат та його помічник, залучивши службових осіб вищого та старшого офіцерського складу Збройних Сил України, забезпечили прийняття змін до постанов КМУ. 

Зазначені зміни допомогли обійти законодавчі обмеження, які допускали сплату авансу в сумі лише 30 % від річного обсягу робіт на строк до 3 місяців, та дозволили перерахування авансів на будівництво в розмірі 80 % від вартості робіт за контрактами на строк до 18 місяців.

Ці зміни та підписання додаткових угод до контрактів призвели до того, що протягом листопада – грудня 2018 року на рахунки підконтрольного депутату товариства Міністерство оборони України перерахувало понад 312 млн грн. “Слідство встановило, що будівництво захищених складів фактично так і не було розпочато, а виділені кошти, одержані злочинним шляхом, перераховано на рахунки інших підконтрольних компаній і таким чином легалізовано”, ‒ додали у САП.

Дії осіб кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

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  • Раніше повідомлялося, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без задоволення скарги захисника екснардепа Максима Микитася та прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) на ухвалу слідчого судді ВАКС Олега Ткаченка. Прокурор САП просив збільшити Микитасю розмір застави до 21 млн грн.
  • Водночас захист просив не визначати будь-який запобіжний захід, а також, зазначав, що у Микитася немає коштів, які б дозволили внести заставу. При цьому суддя обрав йому інший запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 908 тисяч грн. Крім застави, на Микитася також поклали низку обов'язків, зокрема: здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.
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