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Судитимуть інспекторку Львівської митниці, яка “переправляла” до Польщі ухилянтів

Порушниця отримувала від військовозобов'язаних до 3 тисяч доларів.

Судитимуть інспекторку Львівської митниці, яка “переправляла” до Польщі ухилянтів

Перед судом постане працівниця одного з митних постів Львівської митниці, яка організувала незаконне переправлення до Польщі чотирьох чоловіків призовного віку.

Про це повідомили у ДБР.

Восени 2023 року вона погодилася допомогти військовозобов’язаному виїхати за кордон. 

“Схема була простою: посадовиця власним авто везла чоловіка до пункту пропуску "Краківець-Корчова", ховала його за службовою формою у салоні та, користуючись знанням перевірок, провезла непоміченим”, ‒ йдеться у пресрелізі.

За цією схемою вона вивезла щонайменше чотирьох осіб. Один з них заплатив 3 тисяч доларів.

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У березні 2024 року її викрили. Польські прикордонники підтвердили, що жінка в’їжджала до країни з пасажирами-чоловіками. Наразі фігурантка під вартою, з правом внесення застави.
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