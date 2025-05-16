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На Прикарпатті затримано військовослужбовця, який “зливав” інформацію з баз даних Держприкордонслужби

Посадовця затримали під час отримання частини хабаря у сумі 1040 доларів. 

На Прикарпатті затримано військовослужбовця, який “зливав” інформацію з баз даних Держприкордонслужби

Викрито військовослужбовця, який несанкціоновано перевіряв чоловіків, які мають намір перетнути державний кордон України, повідомили у Державній прикордонслужбі з посиланням на оперативну інформацію співробітників Чернівецького загону “Захід”.

Він розповсюджував інформацію з обмеженим доступом третім особам за грошову винагороду.

Посадовця затримали під час отримання частини неправомірної вигоди у сумі 1040 доларів. Під час обшуку за місцем проживання вилучено кошти у гривнях, флешнакопичувачі та мобільний телефон. Затриманому оголошено про підозру. 

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У ДБР уточнили, що працівники правоохоронного органу спільно з СБУ та Держприкордонслужбою затримали заступника начальника одного з відділів правоохоронного органу Івано-Франківщини. Посадовець систематично продавав конфіденційну інформацію з державних баз даних.

За гроші він перевіряв відомості про наявність осіб у розшуку, обмеження на виїзд за кордон та іншу закриту інформацію. Для цього використовував персональний ключ доступу до реєстрів.

З лютого 2025 року він незаконно передав дані щодо щонайменше 43 осіб, за що отримав близько 2 тисяч доларів США.

Правоохоронцю повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Наразі готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення фігуранта від займаної посади.
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