Антикорсуд розгляне справу про конфіскацію елітних авто родини екскерівника Харківського обласного ТЦК

Прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду із позовом про цивільну конфіскацію активів на понад 4,8 млн грн.

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Національним агентством з питань запобігання корупції викрили факти необґрунтованого збагачення колишнього керівника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, йдеться у пресрелізі ДБР.

Прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду із позовом про цивільну конфіскацію активів на понад 4,8 млн грн. Йдеться про автомобілі BMW X6 (2023 року випуску) та Toyota Camry Hybrid (2022 року випуску), які у 2023–2024 роках набули у приватну власність близькі особи посадовця.

Працівники Бюро встановили, що “придбання цих транспортних засобів коштом легальних джерел є економічно необґрунтованим”.

Суд уже наклав арешт на рухоме й нерухоме майно відповідачів. Розгляд справи триває.