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Мешканка Херсонщини, яка очолювала окупаційне “мінсовіти”, отримала 10 років за гратами

Крім того, її позбавлено права протягом 15 років обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування і правоохоронних органах.

Жительку Херсонської області, яка очолила окупаційне “міністерство”, засудили до 10 років, повідомили в обласній прокуратурі.

49-річну мешканку регіону визнано винною у колабораційній діяльності ‒ відповідно до частини 5 статті 111-1 КК України. 

“Вироком суду їй призначено покарання — 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, її позбавлено права протягом 15 років обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органах та здійснювати діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Доведено, що засуджена співпрацювала з окупаційною владою, обійнявши посаду “начальника відділу освіти Генічеського муніципального округу”. У лютому 2023 року її посаду перейменували на “начальник відділу по роботі з освітніми установами”.

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Згодом окупанти “підвищили” її до посади так званого “міністра освіти Херсонської області”, де вона продовжила сприяти реалізації політики РФ.
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