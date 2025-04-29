Суд визнав винними двох окупантів, які знущалися із цивільних та зґвалтували вагітну на Київщині

Суд визнав винними двох окупантів, які навесні 2022 року знущалися із цивільних та зґвалтували вагітну на Київщині.

"За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора двох російських військовослужбовців визнано винними у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Їм призначено покарання – 12 років позбавлення волі.

Засуджені є військовослужбовцями 6-го танкового полку 90-ої танкової дивізії центрального військового округу ЗС РФ.Прокурори в суді довели, що у березні 2022 року під час окупації одного з селищ на Київщині вони вчиняли воєнні злочини стосовно цивільного населення.

Засуджені разом з іншими військовими незаконно позбавили волі місцевого мешканця. Під час захоплення чоловіка у заручники здійснили постріли у його напрямку, а потім під прицілом автомата побили і зв’язали руки. Надалі примушували до фізичної праці. Щоб запобігти втечі, щоночі прив’язували до батареї опалення в будинку або ж утримували у погребі. Потерпілому вдалося втекти через чотири доби під час обстрілу позицій ворога.

Також довели, що ці окупанти спільно з ще одним військовослужбовцем ЗС РФ вчинили насильницькі дії сексуального характеру стосовно вагітної жінки. При цьому били та душили її. Внаслідок зґвалтування потерпіла втратила дитину.Крім цього, злочинці фізично та психологічно знущалися із ще трьох цивільних, пограбували під погрозою застосування вогнепальної зброї.

Вирок ухвалено заочно. Строк відбування покарання засудженим рахуватиметься з дня фактичного затримання.