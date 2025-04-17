Правоохоронці: заступника голови КМДА Прокопіва підозрюють у переправленні понад 30 чоловіків

За його дорученням вносили дані чоловіків у систему "Шлях" волонтерів, що співпрацюють з афілійованою одеською компанією.

Правоохоронці викрили схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон, яку організував заступник голови Київської міської держадміністрації (КМДА). Імовірно, йдеться про Володимира Прокопіва.

Про це повідомили у СБУ та Нацполіції.

Чиновник допомагав ухилянтам втекти до країн Євросоюзу під виглядом перевезення в Україну гуманітарних вантажів, зокрема палива для Збройних сил України та гуманітарних потреб столиці.

Для цього посадовець давав доручення вносити персональні дані військовозобов’язаних до інформаційної системи "Шлях", як волонтерів, що співпрацюють з афілійованою одеською компанією.

За документами вони виїжджали до ЄС на великовантажних авто цього підприємства нібито за новими партіями гумдопомоги від міжнародних партнерів України. Але насправді псевдоволонтери використовували зарубіжні рейси, щоб втекти за кордон, а назад поверталися лише штатні працівники одеської компанії з комерційними вантажами для продажу.

У такий спосіб з травня по червень 2022 року чиновник переправив за межі України понад 30 потенційних призовників.

Правоохоронці встановили, що фірма, від імені якої надавались листи для погодження виїзду за кордон, не мала транспортних засобів та ліцензії на провадження господарської діяльності, а у її "співробітників" були відсутні посвідчення прав водія відповідної категорії, або вони взагалі не були працевлаштовані.

На підставі зібраних доказів заступнику голови КМДА повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене службовою особою з використанням службового становища);

чч. 1, 3 ст. 362 ⁠(несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Згідно із санкцією статті підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.