​До 15 років ув’язнення засудили агента воєнної розвідки РФ, який допомагав окупантам на Покровському напрямку

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент ГРУ, який допомагав росіянам прориватися до Покровська на Донеччині.

Про це інформує СБУ.

"За доказовою базою Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один агент російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який діяв на Донеччині", — ідеться у повідомленні.

Російський інформатор допомагав окупантам спланувати бойові операції проти українських військ на одному з найгарячіших напрямків фронту – Покровському. Для цього зловмисник обходив прифронтову місцевість, де приховано фіксував укріпрайони та вогневі позиції оборонців райцентру.

Також під час розвідвилазок агент намагався виявити локації ремонтних баз військової техніки, а також складів із озброєнням та боєприпасами українських захисників.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила поплічника російського гру і затримала його за місцем проживання, коли він готував агентурний "звіт" для куратора.

За даними слідства, агентом виявився 49-річний місцевий безробітний, якого окупанти дистанційно завербували через "Однокласники", де він публікував антиукраїнські коментарі. Під час обшуку у нього вилучено телефон із доказами роботи на РФ.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).