Сейм Латвії затвердив вихід з конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін

Минулого місяця міністри оборони країн Балтії виступили із спільною заявою, в якій рекомендували вихід з цієї конвенції через загрозу з боку РФ.

Сьогодні, 16 квітня, Сейм Латвії затвердив закон про вихід Латвії з так званої Оттавської конвенції, яка забороняє використання, зберігання та виробництво протипіхотних мін, передає Delfi.

Рішення прийнято з урахуванням необхідності зміцнення можливостей безпеки, оборони та стримування за нинішніх геополітичних умов.

За вихід із Оттавської проголосували 68 депутатів, проти були 14 депутатів від опозиційних "Стабільності!" та "Латвії на першому місці".

8 березня цього року міністри оборони Латвії, Литви та Естонії виступили із спільною заявою, в якій рекомендували вихід із Оттавської конвенції.

Міністерство закордонних справ Латвії, аргументуючи вихід з Оттавської конвенції, зазначало, Росія своєю повномасштабною агресією проти України показала, що вона не дотримується територіальних кордонів суверенних держав та міжнародного права. Тому для Латвії важливо зберегти свободу вибору та гнучкість у використанні різних систем озброєння та рішень для зміцнення стримування та державної оборони, наголосили у МЗС.

Посилаючись на війну в Україні, в міністерстві наголосили, що некеровані протипіхотні міни у поєднанні з іншими мінами та системами озброєнь підвищують летальність сил оборони, затримуючи чи зупиняючи масові пересування Росії. МЗС також дійшло висновку, що в контексті нинішньої ситуації у сфері регіональної безпеки Оттавська конвенція обмежує можливості Латвії з оборони, повністю виключаючи використання ефективного засобу військової оборони – протипіхотних мін.

Оттавська конвенція була прийнята в Осло 18 вересня 1997, але набула чинності в 1999 році. До неї приєдналося понад 160 країн світу, зокрема більшість західних. До конвенції не приєдналися Китай, Росія, США, Індія та Пакистан.

Держави-учасниці конвенції зобов'язуються ніколи і за жодних обставин не використовувати протипіхотні міни, а також не розробляти, не виробляти та не купувати їх іншим шляхом, не зберігати і нікому прямо чи опосередковано не передавати.

Крім того, держави-учасниці конвенції зобов'язуються жодним чином не допомагати, не підтримувати та не заохочувати нікого до дій, заборонених для будь-якої держави-учасниці відповідно до цієї конвенції. Кожна держава-учасниця зобов'язується також знищити всі протипіхотні міни або забезпечити їх знищення відповідно до положень Конвенції.

У той момент, коли було прийнято рішення про приєднання Латвії до Оттавської конвенції, не було військових, стратегічних міркувань чи міркувань безпеки, чому Латвії не приєднатися до неї, але зараз ситуація з безпекою в Балтійському регіоні змінилася, підкреслювало Міністерство закордонних справ Латвії.