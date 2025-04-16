Ізраїль не виводитиме війська зі Смуги Гази, Сирії та Лівану, — міноборони країни

Ізраїль наполягає на необхідності утримання контролю над цими "зонами безпеки" для попередження ймовірного нападу ХАМАСу.

Міністр оборони Ізраїлю заявляє, що війська ЦАХАЛ залишатимуться у "зонах безпеки" у Смузі Гази, Лівані та Сирії на невизначений термін.

Про це інформує Associated Press.

Ісраель Кац заявив, що на відміну від минулих операцій, війська Ізраїлю не залишають райони, які були зачищені і захоплені. Військові "залишаться в зонах безпеки як буфер між ворогом і ізраїльськими громадами в будь-якій тимчасовій або постійній ситуації в Газі — як у Лівані та Сирії".

Ізраїльські сили зайняли більше половини сектору Гази, намагаючись тиснути на ХАМАС з метою звільнення заручників після припинення перемир'я минулого місяця. Ізраїль також відмовився вийти з деяких районів Лівану після припинення вогню з бойовиками Хезболли минулого року, і захопив буферну зону на півдні Сирії після того, як повстанці скинули президента Башара Асада в грудні.

Палестинці та обидві сусідні країни розглядають присутність ізраїльських військ як військову окупацію в порушення міжнародного права. ХАМАС заявив, що не звільнятиме ізраїльських полонених без повного виведення Ізраїлю з Гази та припинення вогню.

Ізраїль наполягає на необхідності утримання контролю над цими "зонами безпеки", щоб запобігти повторенню нападу ХАМАСу, який стався 7 жовтня 2023 року.

Нетаньягу пообіцяв знищити ХАМАС і повернути 59 заручників, які досі утримуються у Газі, серед яких живими вважаються 24. Він заявив, що після цього Ізраїль реалізує пропозицію президента США Дональда Трампа про переселення більшої частини населення Гази в інші країни.