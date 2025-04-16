Шольц зустрінеться з Туском у Варшаві у межах прощального візиту

Незабаром лівоцентрист Шольц передасть свою посаду канцлера консерватору Фрідріху Мерцу. Німецько-польські відносини зіткнулися з такими проблемами, як репарації, мігранти та позиція щодо допомоги Україні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з прем'єр-міністром Дональдом Туском

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у середу зустрінеться з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві з прощальним візитом, пише DW.

Очікується, що одними з головних тем обговорення під час візиту стануть стан німецько-польських відносин, Україна та європейська безпека.

Зустріч відбувається в той момент, коли лівоцентристський соціал-демократ Шольц готується передати свої обов’язки консервативному лідеру Християнсько-демократичного союзу Фрідріху Мерцу після позачергових виборів у Німеччині в лютому.

Шольц, який став канцлером у 2021 році, в останні місяці виконував обов’язки тимчасового канцлера після розпаду його керівної коаліції наприкінці минулого року.

Цей візит також відбувається у зв’язку з президентськими виборами в Польщі 18 травня. Чинний президент Польщі Анджей Дуда не може знову балотуватися на свою посаду через обмеження терміну повноважень.

Відносини між Німеччиною та Польщею були напруженими в роки перебування Шольца на посаді канцлера.

Питання про німецьку компенсацію польським жертвам Другої світової війни є одним із основних каменів спотикання між Берліном та Варшавою. У 2022 році колишній правопопулістський уряд Польщі “Право і справедливість” (PiS) офіційно зажадав від уряду Шольца 1,3 трлн євро як репарації за Другу світову війну.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка працювала у кабінеті Шольца, заявила, що питання про репарації закрили після запиту Варшави.

Минулого року уряд Шольца планував виділити 200 млн євро живим польським жертвам Другої світової війни. Польські ЗМІ повідомили, що Туск, член центристсько-правої партії “Громадянська платформа”, вважав цю пропозицію надто низькою.

Ще одне важливе протиріччя між країнами – міграція. Як повідомляється, у 2023 році уряд Польщі надав робочі візи мігрантам з Азії та Африки в обмін на тисячі доларів. Уряд Німеччини через скандал викликав посла Польщі.

Підхід Шольца до вторгнення Росії в Україну також відрізнявся від підходу Польщі. Шольц відмовився надати Україні ракети великої дальності Taurus, побоюючись ескалації конфлікту. Тим часом члени уряду Туска, зокрема міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, висловилися за підтримку поставок Taurus в Україну.

Фрідріх Мерц: Нова ера у німецько-польських зв'язках?

Очікується, що Фрідріха Мерца буде обрано наступним канцлером Німеччини 6 травня. Після вступу на посаду Мерц, як очікується, відвідає Польщу та Францію у своїй першій закордонній поїздці.

Мерц може знайти споріднену душу в Туску через їхні загальні консервативні погляди, зазначає видання.