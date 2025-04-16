Ціна золота зросла до нового історичного максимуму – понад 3291 долар за унцію

Золото зросло до нового максимуму на тлі наказу президента США Дональда Трамп провести розслідування щодо критичних корисних копалин, яке може відкрити новий фронт у світовій торговій війні, викликавши черговий відступ від акцій і рух до так званих “надійних активів”, таких як золото, пише Bloomberg.

Злитки подорожчали на 1,89% у середу і вперше піднялися вище 3291 долара за унцію, перевищивши попередній історичний пік, встановлений у понеділок. Трейдерів знову вразила низка тарифних заголовків, а Трамп розпочав розслідування щодо необхідності введення зборів на важливі корисні копалини.

Дорогоцінний метал цього року піднявся більш ніж на 20% і досяг низки рекордних значень, оскільки ескалація торговельної війни викликає занепокоєння щодо можливої глобальної рецесії та оскільки інвестори намагаються зайняти довгострокові позиції через непередбачуваність оголошень про тарифи з Вашингтона.

Провідні банки зберігають оптимізм щодо перспектив золота в найближчі квартали, оскільки інвестори додають активи в біржові фонди, забезпечені золотом, а центральні банки продовжують накопичувати метал. Goldman Sachs Group Inc. прогнозує, що до середини 2026 року ціни зростуть до 4000 доларів за унцію.

«Боротьба за владу між великими країнами триватиме, – сказав Лучен Ван, шанхайський аналітик Galaxy Futures Co. – Привабливість золота як надійного активу означає, що в найближчій та середньостроковій перспективі воно швидше зростатиме, ніж падатиме».

Трейдери також роблять ставку на те, що цього року Федеральна резервна система знизить ставку принаймні тричі. Пом'якшення монетарної політики в цілому є позитивним для дорогоцінного металу.