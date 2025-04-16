WSJ: США планують у межах тарифних переговорів переконати понад 70 країн ізолювати економіку Китаю

Адміністрація Трампа планує використовувати поточні тарифні переговори, щоб чинити тиск на торговельних партнерів США, щоб вони обмежили свої відносини з Китаєм, пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Ідея полягає в тому, щоб отримати від торгових партнерів США зобов’язання ізолювати економіку Китаю в обмін на зниження торговельних і тарифних бар’єрів, запроваджених Білим домом. Офіційні особи США планують використовувати переговори з більш ніж 70 країнами, щоб попросити їх заборонити Китаю доставляти товари через їхні країни, не дозволити китайським компаніям розташовуватися на їхній території, щоб уникнути тарифів США, і не поглинати дешеві промислові товари Китаю в свою економіку.

Ці заходи покликані завдати шкоди і без того хиткій економіці Китаю та змусити Пекін сісти за стіл переговорів із меншим впливом напередодні потенційних переговорів між Трампом і президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Точні вимоги можуть значно відрізнятися залежно від країни, враховуючи ступінь її участі в китайській економіці.

Як зазначає видання, офіційні особи США порушили цю ідею на ранніх переговорах з деякими країнами. Сам Трамп натякнув на цю стратегію у вівторок, сказавши іспаномовній програмі «Fox Noticias», що він розгляне можливість змусити країни вибирати між США та Китаєм у відповідь на запитання про те, що Панама вирішила не відновлювати свою роль в ініціативі «Один пояс, один шлях», глобальній інфраструктурній програмі Китаю для країн, що розвиваються.

Одним із авторів цієї стратегії є міністр фінансів Скотт Бессент, який взяв на себе провідну роль у торгових переговорах після того, як 9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу щодо взаємних тарифів для більшості країн, але не для Китаю.

Бессент висловив цю ідею Трампу під час зустрічі 6 квітня в Мар-а-Лаго, президентському клубі у Флориді, повідомили люди, знайомі з дискусією, заявивши, що вимагання поступок від торгових партнерів США може перешкодити Пекіну та його компаніям уникати американських мит, експортного контролю та інших економічних заходів.