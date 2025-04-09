​Трамп заявив про призупинку мит на 90 днів

Президент США Дональд Трамп повідомив про призупинку запроваджених ним мит.
"На основі того, що понад 75 країн звернулися до представників США… щодо перемовин про рішення з питань, що стосуються торгівлі, торговельних бар’єрів, тарифів, маніпуляцій з валютою і немонетарних тарифів, та що ці країни, після моїх рішучих наполягань, ні у який спосіб (...) не ухвалили контрзаходів проти США, я віддав розпорядження про 90-денну ПАУЗУ, і суттєво знизив взаємний тариф на цей період, 10%, що також набуває чинності невідкладно", – написав Трамп.
Водночас президент США не уточнив, яких саме країн стосується рішення про паузу у запровадженні мит.
- Президент США Дональд Трамп підвищив мита для Китаю і тепер вони становитимуть 125%.
- Держави-члени ЄС підтримали пропозицію Європейської комісії щодо запровадження торговельних контрзаходів проти США.
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Раніше очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у Брюсселі запропонували Сполученим Штатам встановити "нульові тарифи" на промислові товари, щоб запобігти торговельній війні.
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Така пропозиція була зроблена ще до того, як президент США Дональд Трамп 2 квітня озвучив свою нову тарифну політику, яка передбачає мито у розмірі 20% на товари з ЄС.