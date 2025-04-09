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​Трамп заявив про призупинку мит на 90 днів

Втім, конкретики президент США не надав.

​Трамп заявив про призупинку мит на 90 днів
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп повідомив про призупинку запроваджених ним мит.

"На основі того, що понад 75 країн звернулися до представників США… щодо перемовин про рішення з питань, що стосуються торгівлі, торговельних бар’єрів, тарифів, маніпуляцій з валютою і немонетарних тарифів, та що ці країни, після моїх рішучих наполягань, ні у який спосіб (...) не ухвалили контрзаходів проти США, я віддав розпорядження про 90-денну ПАУЗУ, і суттєво знизив взаємний тариф на цей період, 10%, що також набуває чинності невідкладно", – написав Трамп. 

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Водночас президент США не уточнив, яких саме країн стосується рішення про паузу у запровадженні мит. 

Скріншот повідомлення Дональда Трампа
Фото: скріншот
Скріншот повідомлення Дональда Трампа

  • Раніше очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у Брюсселі запропонували Сполученим Штатам встановити "нульові тарифи" на промислові товари, щоб запобігти торговельній війні.

  • Така пропозиція була зроблена ще до того, як президент США Дональд Трамп 2 квітня озвучив свою нову тарифну політику, яка передбачає мито у розмірі 20% на товари з ЄС.

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