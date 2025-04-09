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ЄС запровадив контрзаходи проти США через тарифи Трампа

Мита набудуть чинності із 15 квітня.

ЄС запровадив контрзаходи проти США через тарифи Трампа
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Держави-члени ЄС підтримали пропозицію Європейської комісії щодо запровадження торговельних контрзаходів проти США.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

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Це рішення стало відповіддю на введення Штатами мит на імпорт сталі та алюмінію з країн ЄС, про яке американська сторона оголосила у березні.

У ЄС наголосили, що дії США є невиправданими та завдають економічної шкоди обом сторонам, а також створюють ризики для світової економіки. Водночас Євросоюз підтвердив свою готовність до досягнення збалансованих і взаємовигідних домовленостей зі Сполученими Штатами.

У Єврокомісії уточнили, що після завершення внутрішніх процедур і публікації відповідного акту контрзаходи набудуть чинності. Очікується, що мита почнуть діяти з 15 квітня.

У Брюсселі також повідомили, що контрзаходи можуть бути припинені в будь-який момент — за умови, що США погодяться на справедливий результат переговорів.

  • Нині стало відомо, що минулого року імпорт склав близько 21 млрд євро, що означає, що заходи ЄС у відповідь будуть спрямовані проти товарів вартістю менше 26 млрд євро експорту металів з ЄС, на які вплинули мита США.
  • Раніше очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у Брюсселі запропонували Сполученим Штатам встановити "нульові тарифи" на промислові товари, щоб запобігти торговельній війні.
  • Така пропозиція була зроблена ще до того, як президент США Дональд Трамп 2 квітня озвучив свою нову тарифну політику, яка передбачає мито у розмірі 20% на товари з ЄС.
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