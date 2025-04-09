ЄС запровадив контрзаходи проти США через тарифи Трампа

Держави-члени ЄС підтримали пропозицію Європейської комісії щодо запровадження торговельних контрзаходів проти США.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Це рішення стало відповіддю на введення Штатами мит на імпорт сталі та алюмінію з країн ЄС, про яке американська сторона оголосила у березні.

У ЄС наголосили, що дії США є невиправданими та завдають економічної шкоди обом сторонам, а також створюють ризики для світової економіки. Водночас Євросоюз підтвердив свою готовність до досягнення збалансованих і взаємовигідних домовленостей зі Сполученими Штатами.

У Єврокомісії уточнили, що після завершення внутрішніх процедур і публікації відповідного акту контрзаходи набудуть чинності. Очікується, що мита почнуть діяти з 15 квітня.

У Брюсселі також повідомили, що контрзаходи можуть бути припинені в будь-який момент — за умови, що США погодяться на справедливий результат переговорів.