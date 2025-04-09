ЄС запровадив контрзаходи проти США через тарифи Трампа

Держави-члени ЄС підтримали пропозицію Європейської комісії щодо запровадження торговельних контрзаходів проти США.
Про це йдеться на сайті Єврокомісії.
Це рішення стало відповіддю на введення Штатами мит на імпорт сталі та алюмінію з країн ЄС, про яке американська сторона оголосила у березні.
У ЄС наголосили, що дії США є невиправданими та завдають економічної шкоди обом сторонам, а також створюють ризики для світової економіки. Водночас Євросоюз підтвердив свою готовність до досягнення збалансованих і взаємовигідних домовленостей зі Сполученими Штатами.
У Єврокомісії уточнили, що після завершення внутрішніх процедур і публікації відповідного акту контрзаходи набудуть чинності. Очікується, що мита почнуть діяти з 15 квітня.
У Брюсселі також повідомили, що контрзаходи можуть бути припинені в будь-який момент — за умови, що США погодяться на справедливий результат переговорів.
- Нині стало відомо, що минулого року імпорт склав близько 21 млрд євро, що означає, що заходи ЄС у відповідь будуть спрямовані проти товарів вартістю менше 26 млрд євро експорту металів з ЄС, на які вплинули мита США.
- Раніше очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у Брюсселі запропонували Сполученим Штатам встановити "нульові тарифи" на промислові товари, щоб запобігти торговельній війні.
- Така пропозиція була зроблена ще до того, як президент США Дональд Трамп 2 квітня озвучив свою нову тарифну політику, яка передбачає мито у розмірі 20% на товари з ЄС.