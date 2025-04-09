Reuters: країни ЄС мають сьогодні схвалити перші тарифи у відповідь проти мит США

Країни Європейського Союзу схвалять перші контрзаходи блоку проти мит, введених президентом США Дональдом Трампом, приєднавшись до Китаю та Канади, пише Reuters.

Комітет експертів з торгівлі з 27 країн ЄС проголосує сьогодні вдень за пропозицію Комісії, яка буде заблокована, лише якщо “кваліфікована більшість” із 15 членів ЄС, що представляють 65% населення блоку, проголосує проти. Видання зазначає, що це малоймовірно, враховуючи, що Комісія вже опитала членів ЄС і уточнила початковий список із середини березня, виключивши з нього молочні та алкогольні напої США. Великі експортери вина Франція та Італія висловили занепокоєння після того, як Трамп погрожував запровадити 200% мита на вино та алкогольні напої з ЄС, якщо ЄС виконає заплановані 50% мита на бурбон.

Європейська комісія, яка координує торговельну політику ЄС, запропонувала у понеділок додаткові мита, переважно у розмірі 25%, на низку товарів із США у відповідь, зокрема, на мита США на метали. ЄК все ще вирішує, як реагувати на інші тарифи, включно з митами на автомобілі.

Згідно з документом, з яким ознайомився Reuters, імпорт включає мотоцикли, птицю, фрукти, деревину, одяг та зубну нитку. Минулого року імпорт склав близько 21 млрд євро, що означає, що заходи ЄС у відповідь будуть спрямовані проти товарів вартістю менше 26 млрд євро експорту металів з ЄС, на які вплинули мита США.

Вони мають набирати чинності поетапно – 15 квітня, 16 травня та 1 грудня.

Євротарифи мають схвалити, коли “взаємні” мита Трампа щодо ЄС і десятків країн набудуть чинності, включно з великими 104% митами для КНР.

Блок із 27 країн стикається з 25% імпортними митами на сталь, алюміній та автомобілі, а також новими ширшими митами у розмірі 20% майже на всі інші. За словами Трампа, це завдає удару країнам, які “встановлюють високі бар'єри для імпорту”.