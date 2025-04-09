США анулювали понад 500 іноземних студентських віз

Скасування віз торкнулося як студентів елітних університетів, зокрема Стенфорда, Гарварду і Колумбійського, так і інших вищих навчальних закладів.

Протягом останніх тижнів Штати анулювали візи для понад 500 іноземних студентів.

Як пише Financial Times, про це йдеться у звіті Nafsa, – мережі університетів і осіб, які займаються міжнародною освітою та обмінами. У організації зазначили, що це – "безпрецендентний рівень" скасувань.

Видання пише, що навчальні заклади часто навіть не знають, що їхні студенти стали "мішенями", тому не можуть відстежити їхні випадки чи запропонувати підтримку. Надходило багато повідомлень про те, що їх та співробітників університетів доставляли до центрів ув’язнення, а звідти могли депортувати.

Деякі університети попередили студентів і викладачів, щоб не виїжджали за кордон через побоювання допитів або затримання після повернення до США.

Скасування віз торкнулося як представників елітних університетів, зокрема Стенфорда, Гарварду і Колумбійського, так і інших вищих навчальних закладів по всій країні. Вони були "націлені" на людей різних національностей з різних причин, у тому числі через порушення ПДР.

Відкликання віз Державним департаментом означає, що студенти змушені покинути США та повторно подати заяву на отримання візи після нової перевірки.

З моменту обрання Трампа все більше викладачів із США шукають роботу в інших місцях, і все більше студентів середніх шкіл і коледжів подають документи до університетів за кордоном.

Днями Центральноєвропейський університет у Відні повідомив, що кількість заявників із США на його програми в наступному навчальному році підскочила на чверть. Університет Торонто теж повідомив про значне зростання порівняно з минулими роками.

16 асоціацій університетів США провели зустріч із представниками міністерства внутрішньої безпеки та Держепартаменту після того, як "неузгоджені" накази влади вимагали від студентів "самодепортуватись". У цих розпорядженнях не було жодної додаткової інформації про те, як оскаржити чи перевірити це рішення.

Також попереджають про наслідки такої політики для Штатів. Близько мільйона іноземних студентів, які навчаються в коледжах і університетах США, внесли в економіку країни приблизно 43,8 мільярда доларів та створили 375 000 робочих місць.