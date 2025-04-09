Пекін розкритикував висловлювання Венса про “китайських селян”

Пекін розкритикував віцепрезидента США Джей Ді Венса за його коментарі про “китайських селян”, що додало напруженості між найбільшими економіками світу саме тоді, коли розгортається глобальна торгова війна, пише Bloomberg.

“Дивно і сумно чути такі неосвічені та зневажливі зауваження від віцепрезидента”, ‒ заявив речник МЗС Линь Цзянь у вівторок на регулярному пресбрифінгу в Пекіні.

Зауваження дипломата були рідкісним випадком, коли Китай прямо докоряв вищому лідеру США.

Минулого тижня Венс поскаржився на китайсько-американські економічні відносини в інтерв’ю Fox News, заявивши, що це означає “брати величезну суму боргів, щоб купувати те, що інші країни роблять для нас”.

Потім він додав: “Щоб зробити це трохи прозорішим, ми позичаємо гроші у китайських селян, щоб купувати речі, які виробляють ці китайські селяни. Це не рецепт економічного процвітання”.

Інтернет-користувачі в Китаї відповіли на ремарку про “селян”, вказавши на технологічні досягнення, яких їхня країна досягла за останні десятиліття, такі як зв’язок 5G і високошвидкісні поїзди.

Вони також почали поширювати меми, на яких показано, як Венс та інші високопосадовці, включно з президентом Дональдом Трампом, працюють на фабриках, які, за словами американського лідера, він хоче повернути до своєї країни.