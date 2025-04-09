Суд зобов'язав Білий дім не обмежувати Associated Press в доступі до пресзаходів

Перемога для однієї з трьох найбільших новинних агенцій Америки.

Федеральний суддя Тревор МакФадден, призначний свого часу Дональдом Трампом, постановив повернути агенцію Associated Press до преспулу Білого дому.

Як пише AP, суд погодився з аргументами медіа, що відмова у доступі до президентських заходів для журналістів є порушенням першої поправки до конституції США, яка гарантує свободу слова. Згідно з вердиктом, ніхто не має права карати новинарів за зміст їхнього контенту. Служитель Феміди підкреслив, що уряд не може обмежувати ЗМІ через їхню редакційну політику.

З 11 лютого журналісти Associated Press не могли потрапити на брифінги Білого дому та на борт президентського літака Air Force One, де Дональд Трамп часто відповідає на запитання преси. Причиною стала свідома відмова редакції від використання назви Американська затока для водойми, яку весь світ називає Мексиканською затокою.

Рішення суду про повернення AP до президентського медіапулу має бути виконане упродовж тижня.