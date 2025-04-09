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В Італії компанії, що спекулювали на квитках в Колізей, отримали мільйонні штрафи

Через них відвідати окрасу Рима за стандартну вартість було практично неможливо.

В Італії компанії, що спекулювали на квитках в Колізей, отримали мільйонні штрафи
Римський Колізей
Фото: EPA/UPG

Антимонопольний орган Італії оголосив про стягнення 20 мільйонів євро штрафів з компаній, причетних до того, що туристи зі всього світу мали проблеми з купівлею квитків до римського Колізею.

Як пише The Guardian, головний оператор розповсюдження перепусток заплатить 7 мільйонів євро через те, що "свідомо сприяв тривалій відсутності у доступі квитків стандартної вартості". Ревізії також виявили схему, відповідно до якої компанія використовувала дефіцит, щоб нав'язувати відвідувачам свої навчальні тури і таким чином збільшувати прибуток.

Через дії оператора гостям італійської столиці доводилося звертатися до інших онлайн-платформ та туристичних фірм, які продавали квитки за завищеними цінами і у зв'язці з додатковими послугами, які ставали обов'язковими. 

Шість туроператорів з Італії, Німеччини, Нідерландів та Ірландії також заплатять штрафи, адже виявилося, що для закупівлі квитків вони використовували ботів та інші заборонені програмні інструменти. 

Колізей є однією з найпопулярніших пам'яток у світі: у 2024 році його відвідали 12 мільйонів туристів.

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