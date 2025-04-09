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Держдепартамент: США і Росія проведуть переговори щодо роботи посольств

Переговори мають відбутись у Стамбулі 10 квітня. 

Держдепартамент: США і Росія проведуть переговори щодо роботи посольств
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Представники зовнішньополітичних відомств США та РФ планують провести черговий раунд переговорів.

Про це повідомила речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс, передає Укрінформ.

Делегації США й Росії зустрінуться вдруге в Стамбулі 10 квітня, щоби спробувати досягти прогресу в подальшій стабілізації діяльності наших двосторонніх місій”, - розповіла речниця Держдепартаменту.

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Теммі Брюс уточнила, що делегації не будуть обговорювати “жодних політичних чи безпекових питань”, і тема України “абсолютно не стоїть” у розкладі зустрічі.

“Ці переговори зосереджені виключно на роботі наших посольств, а не на нормалізації двосторонніх відносин загалом, що може відбутися, як ми зазначали, лише коли буде мир між Росією і Україною”, - запевнила речниця Держдепартаменту.

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