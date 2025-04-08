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Reuters: Департамент Маска використовує ШІ для стеження за федеральними працівниками

Зокрема шукають "ворожі повідомлення" щодо Трампа чи Маска. 

Reuters: Департамент Маска використовує ШІ для стеження за федеральними працівниками
Фото: EPA/UPG

Команда технологів Департаменту ефективності державного управління (DOGE), яким керує Ілон Маск, використовує штучний інтелект, щоб стежити за комунікаціями принаймні одного федерального відомства на наявність ворожості до президента Дональда Трампа та його планів.

Як пише Reuters, про це повідомили двоє людей, обізнаних у цьому питанні.

Видання пише про Агентство з охорони навколишнього середовища, де команда Маска імовірно впроваджує штучний інтелект для моніторингу працівників. Крім іншого шукають висловлювання у повідомленнях, які вважаються ворожими щодо Трампа чи Маска. 

Джерела видання повідомили, що DOGE використовує штучний інтелект для моніторингу комунікаційних програм і програмного забезпечення. Зокрема йдеться про продукт Microsoft Teams, який широко використовується для віртуальних дзвінків і чатів.

Пізніше Агенство визнало, що "розглядає ШІ для кращої оптимізації функцій агентства та адміністративної ефективності", але повідомило, що не використовує ШІ, оскільки він "ухвалює кадрові рішення спільно з DOGE". Щоправда, Агентво нічого не сказало про те, чи використовує ШІ для спостереження за працівниками.

Один із співрозмовників видання повідомив, що команда DOGE використовує додаток Signal для спілкування. Це є порушенням федеральних правил ведення записів, оскільки повідомлення можуть зникати через певний період часу.Джерела кажуть, що у департаменті "серйозно" почали працювати із чат-ботом Grok AI Маска у рамках роботи з скорочення федеральних працівників.

Додатково до використання Signal деякі співробітники DOGE обходять інші процеси перевірки та "ланцюжки зберігання" офіційних урядових документів, одночасно працюючи у Google Docs замість того, щоб розповсюджувати окремі копії чернеток.

"Кілька людей в одному документі Google редагують речі одночасно", – сказало джерело і додало, що частково завдяки цьому DOGE працював так швидко.

Використання штучного інтелекту та месенджера Signal непокоїть експертів з кібербезпеки та державних етиків через те, що DOGE працює з "обмеженою прозорістю". Крім цього Маск та адміністрація Трампа можуть використовувати інформацію, зібрану за допомогою штучного інтелекту, для досягнення власних інтересів або для переслідування політичних цілей.

  • Тим часом демократи у Палаті представників Конгресу США збираються представити законопроєкт, який змусить Ілона Маска та співробітників його Департаменту ефективності уряду (DOGE) проходити тести на наркотики
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