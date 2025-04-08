​США передали союзникам по НАТО управління польським хабом допомоги Україні

Тепер у місії задіяні норвезькі, німецькі, британські та польські війська, а також інші союзники.

Американські військові передали союзникам по НАТО свої завдання в аеропорту «Ясьонка» (Польща).

Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі Х.

«Війська США залишаються у Польщі! Відповідно до рішення, ухваленого на саміті НАТО у Вашингтоні, характер місії в Ясьонці змінюється. Колишні завдання американських військ у Ясьонці переходять до їхніх союзників. Війська США залишаються у Польщі, але в інших місцях. Зараз у місії в Ясенці задіяні переважно норвезькі, німецькі, британські та польські війська, а також інші союзники», - розповів Косіняк-Камиш.

Він додав, що НАТО в межах місії NSATU бере на себе відповідальність за операцію в хабі.