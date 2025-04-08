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​США передали союзникам по НАТО управління польським хабом допомоги Україні

Тепер у місії задіяні норвезькі, німецькі, британські та польські війська, а також інші союзники.

​США передали союзникам по НАТО управління польським хабом допомоги Україні
аеропорт Ряшів-Ясьонка у Польщі
Фото: Facebook/Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów

Американські військові передали союзникам по НАТО свої завдання в аеропорту «Ясьонка» (Польща).

Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі Х.

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«Війська США залишаються у Польщі! Відповідно до рішення, ухваленого на саміті НАТО у Вашингтоні, характер місії в Ясьонці змінюється. Колишні завдання американських військ у Ясьонці переходять до їхніх союзників. Війська США залишаються у Польщі, але в інших місцях. Зараз у місії в Ясенці задіяні переважно норвезькі, німецькі, британські та польські війська, а також інші союзники», - розповів Косіняк-Камиш.

Він додав, що НАТО в межах місії NSATU бере на себе відповідальність за операцію в хабі.

  • Цього річ в аеропорт перебазували дві системи ППО Patriot.
  • Через це хаб у Польщі проходить більша частина іноземної допомоги Україні.
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