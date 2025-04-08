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Бельгія передасть на запчастини два F-16 Україні вже цього року

Ще принаймні два хочуть передати наступного. 

Бельгія передасть на запчастини два F-16 Україні вже цього року
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Цього року Бельгія передасть Україні два F-16 для використання їх на запчастини. Ще два літаки планує передати наступного. 

Про це бельгійський прем'єр-міністр Барт де Вевер повідомив під час візиту до Києва, передає кореспондентка lb.ua. Він висловив сподівання, що буде змога передати більшу кількість літаків. 

Бельгія є однією з небагатьох держав, які зобов'язалася допомогти Україні цими винищувачами, але поки що передати їх не вдалося. Спершу вона має отримати від США F-35. 

"Ми обіцяли стати найбільшим постачальником і будемо цього дотримуватися", – запевнив він. 

Вевер розраховує передати літаки щойно його країна отримає F-35. 

  • Минулого місяця в Брюсселі повідомили, що не зможуть поставити Україні F-16 цього року через затримку постачань зі США. 
  • Спершу Бельгія збиралася поставити F-16 Україні ще до кінця 2024-го, але не змогла. Винищувачі затрималися через "недостатню кількість підготованих українських пілотів, а також відсутність запасних частин". Крім того, у Брюсселі вказали на зрив термінів отримання від американської компанії Lockheed Martin новітніх літаків F-35.
  • Раніше Бельгія у рамках коаліції F-16, до якої також входять Данія та Нідерланди, брала на себе зобов'язання передати Україні 30 винищувачів до 2028. Цей пункт зазначено у двосторонній безпековій угоді, яку держави підписали у травні.
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