Бельгія передасть на запчастини два F-16 Україні вже цього року

Цього року Бельгія передасть Україні два F-16 для використання їх на запчастини. Ще два літаки планує передати наступного.
Про це бельгійський прем'єр-міністр Барт де Вевер повідомив під час візиту до Києва, передає кореспондентка lb.ua. Він висловив сподівання, що буде змога передати більшу кількість літаків.
Бельгія є однією з небагатьох держав, які зобов'язалася допомогти Україні цими винищувачами, але поки що передати їх не вдалося. Спершу вона має отримати від США F-35.
"Ми обіцяли стати найбільшим постачальником і будемо цього дотримуватися", – запевнив він.
Вевер розраховує передати літаки щойно його країна отримає F-35.
- Минулого місяця в Брюсселі повідомили, що не зможуть поставити Україні F-16 цього року через затримку постачань зі США.
- Спершу Бельгія збиралася поставити F-16 Україні ще до кінця 2024-го, але не змогла. Винищувачі затрималися через "недостатню кількість підготованих українських пілотів, а також відсутність запасних частин". Крім того, у Брюсселі вказали на зрив термінів отримання від американської компанії Lockheed Martin новітніх літаків F-35.
- Раніше Бельгія у рамках коаліції F-16, до якої також входять Данія та Нідерланди, брала на себе зобов'язання передати Україні 30 винищувачів до 2028. Цей пункт зазначено у двосторонній безпековій угоді, яку держави підписали у травні.