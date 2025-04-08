Бельгія передасть на запчастини два F-16 Україні вже цього року

Цього року Бельгія передасть Україні два F-16 для використання їх на запчастини. Ще два літаки планує передати наступного.

Про це бельгійський прем'єр-міністр Барт де Вевер повідомив під час візиту до Києва, передає кореспондентка lb.ua. Він висловив сподівання, що буде змога передати більшу кількість літаків.

Бельгія є однією з небагатьох держав, які зобов'язалася допомогти Україні цими винищувачами, але поки що передати їх не вдалося. Спершу вона має отримати від США F-35.

"Ми обіцяли стати найбільшим постачальником і будемо цього дотримуватися", – запевнив він.

Вевер розраховує передати літаки щойно його країна отримає F-35.