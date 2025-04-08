"Більше, ніж символічний жест": до Києва прибули ​​прем’єр-міністр Бельгії, голова МЗС і міністр оборони

До України прибули прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер, міністр закордонних справ Максим Прево та міністр оборони країни Тео Франкен.
Про це повідомив Прево у соцмережі Х.
За його словами, цей візит – " більше, ніж символічний жест". "Це – місія солідарності, надії та непохитної підтримки покоління українців, які борються за свою свободу та своє майбутнє", – зазначив міністр.
Делегація вже відвідала місто Буча на Київщині.
"Сьогодні три роки як Буча була звільнена від російської окупації. Те, що знайшли українські сили та міжнародні слідчі, було жахливим: масові могили, тіла мирних жителів, жінок, дітей, людей похилого віку зі слідами тортур і страт. Зв'язані руки. Постріл з близької відстані. Спалені. Понівечені", – зазначив Прево.
Він наголосив, що жорстокість росіян була задокументована, і все ж Росія все ще намагається це заперечувати, "брешучи, поширюючи дезінформацію, називаючи Бучу містифікацією".
"Жодна брехня не може стерти правду, написану кров'ю. Буча – не поодинокий випадок. Від Маріуполя до Ізюма, від Краматорська до Херсона одна картина: терор, тортури, масові вбивства. Це не трагічні помилки війни. Це військові злочини. Систематично. Розраховано. Навмисно", – наголосив Прево.
Глава МЗС підкреслив, що Бельгія стоїть пліч-о-пліч з Україною, і справедливість має перемогти.
"Цей візит про правду. Про пам'ять. Про майбутнє, де Україна буде вільною, суверенною та європейською", – додав він.
- Бельгійський прем'єр-міністр Барт де Вевер оголосив про затримку з постачанням винищувачів F-16 для України. Це пов'язано з тим, що Бельгія спершу повинна отримати нові F-35 від США, щоб мати змогу віддати українцям свої F-16.
- Подробиць стосовно очікуваного прибуття F-35 він не надав. Але, за його словами, постачання F-16 в Україну відкладене до наступного року.
- Спершу Бельгія збиралася поставити F-16 Україні ще до кінця 2024-го, але не змогла. Винищувачі затрималися через "недостатню кількість підготованих українських пілотів, а також відсутність запасних частин". Крім того, у Брюсселі вказали на зрив термінів отримання від американської компанії Lockheed Martin новітніх літаків F-35.
- Раніше Бельгія у рамках коаліції F-16, до якої також входять Данія та Нідерланди, брала на себе зобов'язання передати Україні 30 винищувачів до 2028. Цей пункт зазначено у двосторонній безпековій угоді, яку держави підписали у травні.