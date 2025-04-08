У США пояснили тарифікацію безлюдних островів, де живуть лише пінгвіни й тюлені

Лутнік запевнив, що це для того, аби їх не використовували інші.

Американський міністр комерції Говард Лутнік пояснив рішення обкласти тарифами навіть ті острови, де єдиними мешканцями є пінгвіни та тюлені. Тарифи проти острова Херд і островів Макдональд – архіпелагу в Індійському океані, потрібні, щоб закрити "безглузді лазівки" і завадити іншим країнам здійснювати через них судноплавство до США, запевнив він партнера BBC – CBS.

Минулого тижня Австралія з подивом відреагувала на тарифікацію острова, розташованого за 4000 км від неї. Міністр торгівлі Австралії Дон Фаррелл заявив Австралійській телерадіомовній корпорації, що тарифи були "очевидно помилкою", і вказав на "поспішний процес".

Острів Херд і острови Макдональд

Острів Херд і острови Макдональд належать Австралії. Вони незаселені, але мають велику популяцію пінгвінів, ластоногих і птахів.

3 квітня Дональд Трамп оголосив про застосування "взаємних тарифів" для більшості країн світу. Їх розділили за категоріями, і найменшим тарифом було 10 % (сюди потрапила Україна).

В уряді вважають, що катастрофою для української економіки це не стане: держава більше купувала у США, аніж продавала. Докладно про можливі наслідки для LB розповів народний депутат Ярослав Железняк.