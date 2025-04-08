Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Терор заради терору
Терор заради терору
У Польщі вважають, що Трамп зробить "історичну помилку", якщо визнає територіальні претензії Росії
У Польщі вважають, що Трамп зробить "історичну помилку", якщо визнає територіальні претензії Росії
Ціни на нафту різко впали, зокрема російський Urals
Ціни на нафту різко впали, зокрема російський Urals
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
Волошин: росіяни активно перекидають озброєння та військову техніку на південий фронт через новозбудовану залізницю
Волошин: росіяни активно перекидають озброєння та військову техніку на південий фронт через новозбудовану залізницю
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Зеленський підписав законопроєкт, який дозволяє залишати незаконно відчужені землі
Зеленський підписав законопроєкт, який дозволяє залишати незаконно відчужені землі
ГоловнаСвіт

У США пояснили тарифікацію безлюдних островів, де живуть лише пінгвіни й тюлені

Лутнік запевнив, що це для того, аби їх не використовували інші. 

У США пояснили тарифікацію безлюдних островів, де живуть лише пінгвіни й тюлені
Говард Лутнік
Фото: EPA/UPG

Американський міністр комерції Говард Лутнік пояснив рішення обкласти тарифами навіть ті острови, де єдиними мешканцями є пінгвіни та тюлені. Тарифи проти острова Херд і островів Макдональд – архіпелагу в Індійському океані, потрібні, щоб закрити "безглузді лазівки" і завадити іншим країнам здійснювати через них судноплавство до США, запевнив він партнера BBC – CBS

Минулого тижня Австралія з подивом відреагувала на тарифікацію острова, розташованого за 4000 км від неї. Міністр торгівлі Австралії Дон Фаррелл заявив Австралійській телерадіомовній корпорації, що тарифи були "очевидно помилкою", і вказав на "поспішний процес". 

Острів Херд і острови Макдональд
Острів Херд і острови Макдональд

Острів Херд і острови Макдональд належать Австралії. Вони незаселені, але мають велику популяцію пінгвінів, ластоногих і птахів. 

  • Росія і Білорусь до списку тарифікованих країн взагалі не потрапили. Вашингтон пояснює це тим, що торгівля з цими країнами і так під санкціями. Хоча насправді економічні відносини між ними тривають.
  • Американські ринки відреагували на нововведення найбільшим з 2020 року одноденним падінням. 
  • У понеділок зниження на ринках відбулося по всьому світу. 
  • Державний секретар Марко Рубіо, коментуючи нову економічну політику, сказав, що Штати прагнуть повернутись до часів, коли вони більше виробляли своєї продукції, забезпечуючи американців робочими місцями. 
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies