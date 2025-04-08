У США пояснили тарифікацію безлюдних островів, де живуть лише пінгвіни й тюлені

Американський міністр комерції Говард Лутнік пояснив рішення обкласти тарифами навіть ті острови, де єдиними мешканцями є пінгвіни та тюлені. Тарифи проти острова Херд і островів Макдональд – архіпелагу в Індійському океані, потрібні, щоб закрити "безглузді лазівки" і завадити іншим країнам здійснювати через них судноплавство до США, запевнив він партнера BBC – CBS.
Минулого тижня Австралія з подивом відреагувала на тарифікацію острова, розташованого за 4000 км від неї. Міністр торгівлі Австралії Дон Фаррелл заявив Австралійській телерадіомовній корпорації, що тарифи були "очевидно помилкою", і вказав на "поспішний процес".
Острів Херд і острови Макдональд належать Австралії. Вони незаселені, але мають велику популяцію пінгвінів, ластоногих і птахів.
- 3 квітня Дональд Трамп оголосив про застосування "взаємних тарифів" для більшості країн світу. Їх розділили за категоріями, і найменшим тарифом було 10 % (сюди потрапила Україна).
- В уряді вважають, що катастрофою для української економіки це не стане: держава більше купувала у США, аніж продавала. Докладно про можливі наслідки для LB розповів народний депутат Ярослав Железняк.
- Росія і Білорусь до списку тарифікованих країн взагалі не потрапили. Вашингтон пояснює це тим, що торгівля з цими країнами і так під санкціями. Хоча насправді економічні відносини між ними тривають.
- Американські ринки відреагували на нововведення найбільшим з 2020 року одноденним падінням.
- У понеділок зниження на ринках відбулося по всьому світу.
- Державний секретар Марко Рубіо, коментуючи нову економічну політику, сказав, що Штати прагнуть повернутись до часів, коли вони більше виробляли своєї продукції, забезпечуючи американців робочими місцями.