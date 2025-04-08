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Трамп висунув ультиматум Китаю, погрожуючи довести мита до понад 100%

Заходи у відповідь з боку Пекіна обурили республіканця.

Трамп висунув ультиматум Китаю, погрожуючи довести мита до понад 100%
Фото: EPA/UPG

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що дає Китаю одну добу на те, щоб ухвалити рішення не застосовувати проти американських товарів ставку митного збору у розмірі 34%.

Як пише "Європейська правда", своє обурення контртарифами з боку Піднебесної республіканець висловив у власній соціальній мережі Truth Social, яка є недоступною в Україні.

Трамп стверджує, що Пекін "перевищує вже наявні довгострокові торговельні зловживання", а в разі відмови виконувати його вимогу з 9 квітня Вашинтон застосує до китайських товарів додаткові мита у розмірі 50%, довівши загальні тарифи до понад 100% від вартості товарів. 

Також США "припинять усі переговори з Китаєм щодо їхніх запитів на зустрічі". 

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