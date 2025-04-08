Зеленський призначив послів у КНР, Фінляндії, Норвегії, Парагваї, Казахстані і Лівані

Президент України Володимир Зеленський низкою указів здійснив кадрові перестановки у дипломатичних установах за кордоном.
Зокрема, указом №217/2025 експосла у Малайзії та Філіппінах Олександра Нечитайла призначено послом України в Китаї.
Посол України в Аргентині та Уругваї Юрій Клименко очолить дипломатичне представництво у Парагваї за сумісництвом, вказано в указі №216/2025.
Олексій Гавриш став послом України в Королівстві Норвегія, а Михайло Видойник - у Фінляндії.
Також Зеленський звільнив Віктора Майка з посади посла України у Туркменістані, і призначив його послом у Казахстані.
Посольство України у Лівані очолив Роман Горяйнов, а Ольгу Діброву звільнено з посад посла України у Фінляндії та Ісландії за сумісництвом.
- Зеленський призначив Андрія Мельника Постійним представником України при ООН.
- Зеленський призначив нового посла України в Нідерландах. Ним став ексгенпрокурор Андрій Костін.