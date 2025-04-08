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Зеленський призначив послів у КНР, Фінляндії, Норвегії, Парагваї, Казахстані і Лівані

Зокрема, експосла у Малайзії та Філіппінах Олександра Нечитайла призначено послом України в Китаї.

Зеленський призначив послів у КНР, Фінляндії, Норвегії, Парагваї, Казахстані і Лівані
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський низкою указів здійснив кадрові перестановки у дипломатичних установах за кордоном.

Зокрема, указом №217/2025 експосла у Малайзії та Філіппінах Олександра Нечитайла призначено послом України в Китаї.

Посол України в Аргентині та Уругваї Юрій Клименко очолить дипломатичне представництво у Парагваї за сумісництвом, вказано в указі №216/2025.

Олексій Гавриш став послом України в Королівстві Норвегія, а Михайло Видойник - у Фінляндії.

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Також Зеленський звільнив Віктора Майка з посади посла України у Туркменістані, і призначив його послом у Казахстані.

Посольство України у Лівані очолив Роман Горяйнов, а Ольгу Діброву звільнено з посад посла України у Фінляндії та Ісландії за сумісництвом.

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