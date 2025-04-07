Зеленський призначив нового посла України в Нідерландах

Ексгенпрокурор подав у відставку на тлі скандалу з корупцією у МСЕК та прокурорами, які оформлювали собі інвалідність, аби отримувати виплати. Він оголосив про своє звільнення з посади 22 жовтня, зіславшись на засідання РНБО.