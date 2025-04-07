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Зеленський призначив нового посла України в Нідерландах

Ним став ексгенпрокурор Андрій Костін.

Зеленський призначив нового посла України в Нідерландах
Андрій Костін
Фото: Facebook/Андрій Костін

Президент України Володимир Зеленський своїм указом № 212/2025 від 7 квітня 2025 року призначив нового посла у Нідерландах.

“Призначити Костіна Андрія Євгеновича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Нідерланди”, - йдеться у документі.

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Іншим своїм указом Володимир Зеленський призначив Андрія Костіна Постійним представником України при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом.

  • Президент звільнив Костіна з посади генпрокурора у жовтні минулого року.

  • Ексгенпрокурор подав у відставку на тлі скандалу з корупцією у МСЕК та прокурорами, які оформлювали собі інвалідність, аби отримувати виплати. Він оголосив про своє звільнення з посади 22 жовтня, зіславшись на засідання РНБО.

  • Костіна давно називали одним з кандидатів на посаду посла в Нідерландах, де розташовано Міжнародний кримінальний суд. Однак чи погодить сама країна такого посла? Докладно про це – в матеріалі "Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?".
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