Зеленський призначив нового посла України в Нідерландах

Президент України Володимир Зеленський своїм указом № 212/2025 від 7 квітня 2025 року призначив нового посла у Нідерландах.
“Призначити Костіна Андрія Євгеновича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Нідерланди”, - йдеться у документі.
Іншим своїм указом Володимир Зеленський призначив Андрія Костіна Постійним представником України при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом.
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Президент звільнив Костіна з посади генпрокурора у жовтні минулого року.
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Ексгенпрокурор подав у відставку на тлі скандалу з корупцією у МСЕК та прокурорами, які оформлювали собі інвалідність, аби отримувати виплати. Він оголосив про своє звільнення з посади 22 жовтня, зіславшись на засідання РНБО.
- Костіна давно називали одним з кандидатів на посаду посла в Нідерландах, де розташовано Міжнародний кримінальний суд. Однак чи погодить сама країна такого посла? Докладно про це – в матеріалі "Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?".