У МЗС відреагували на інформацію про те, що нападник у Амстердамі можливо є українцем

Речник МЗС Георгій Тихий прокоментував інформацію про те, що нападник у Амстердамі можливо є українцем.
Про це йдеться у повідомленні відомства.
"Бачимо повідомлення про те, що нападник, який поранив людей в Амстердамі 27 березня, може мати українське громадянство. Посольство України в Нідерландах вже в тісному контакті з правоохоронними органами Нідерландів для зʼясування додаткової інформації", – зазначив Тихий.
Він додав, що наразі з'ясовують, хто ця особа та як і коли вона потрапила до Нідерландів.
"Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з владою Нідерландів у цій справі. Бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим. Таке насильство не має жодного виправдання, а винуватець має понести відповідальність", – наголосив речник МЗС.
- Вчора стало відомо, що на площі Дам у Амстердамі сталась різанина, внаслідок якої поранення отримали 5 людей. Серед постраждалих були четверо іноземців: 67-річна жінка та 69-річний чоловік із США, 73-річна жінка з Бельгії та 26-річний чоловік із Польщі.
- А сьогодні видання Reuters писало про те, що місцева поліція назвала винуватцем події 30-річного громадянина України, уродженця східної частини Донецької області.