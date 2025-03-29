У МЗС відреагували на інформацію про те, що нападник у Амстердамі можливо є українцем

У міністерстві з'ясовують, хто ця особа та як і коли вона потрапила до Нідерландів.

Речник МЗС Георгій Тихий прокоментував інформацію про те, що нападник у Амстердамі можливо є українцем.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

"Бачимо повідомлення про те, що нападник, який поранив людей в Амстердамі 27 березня, може мати українське громадянство. Посольство України в Нідерландах вже в тісному контакті з правоохоронними органами Нідерландів для зʼясування додаткової інформації", – зазначив Тихий.

Він додав, що наразі з'ясовують, хто ця особа та як і коли вона потрапила до Нідерландів.

"Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з владою Нідерландів у цій справі. Бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим. Таке насильство не має жодного виправдання, а винуватець має понести відповідальність", – наголосив речник МЗС.