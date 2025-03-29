ЗМІ: РФ активізувала будівництво військово-морської бази у Абхазії

Росія будує у Абхазії військово-морську базу. Зокрема, розширює старий порт в Очамчирі.

Про це пише NZZ.

Абхазія розташована на східному узбережжі Чорного моря і про плани будівництва у регіоні бази РФ відомо було вже давно. Зокрема у жовтні 2023 року тодішній лідер Аслан Бжанія оголосив про угоду щодо її створення. Однак у перші кілька місяців після цього серйозних будівельних робіт не було.

Але згідно із супутниковими знімками липня 2024 року, які отримало видання, там вже ведуться будівельні роботи. Зокрема, розширюють старий порт в Очамчирі. У серпні вже були очевидні масштабні будівельні роботи та значні зміни, включаючи розширення будівель та інфраструктури.

На останніх знімках, зроблених у січні цього року, серед іншого, видно нову, приблизно 100-метрову будівлю на північному заході. Також на світлинах видно земляні роботи. Оскільки об’єкт є відносно невеликим, то незрозуміло, чи зможуть там причалити більші флоти, які військові кораблі будуть розміщені там у майбутньому, і чи достатньо виконаної роботи для вирішення проблем Росії в Чорному морі.

Порт в Очамчирі також був би меншим за інші об'єкти, які використовує Росія. Головна база російського флоту раніше була в Севастополі, на окупованому Росією українському півострові Крим. Однак українські атаки змусили Росію перевести свої кораблі в інше місце.

Абхазія належить Грузії за міжнародним правом. Але регіон проголосив про свою незалежність у 1994 році і відтоді фактично перебуває під контролем Росії. Після війни 2008 року Росія визнала Абхазію та Південну Осетію, які також відокремилися від Грузії, незалежними державами. Крім Росії, це роблять лише деякі країни світу.