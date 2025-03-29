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У Пентагоні можуть скоротити до 76 000 осіб

Хегсет підписав указ про скорочення штату Пентагону.

У Пентагоні можуть скоротити до 76 000 осіб
Піт Хегсет
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони США Піт Хегсет підписав указ, спрямований на скорочення цивільної робочої сили Міністерства оборони. Це роблять, щоб у рамках програми скорочення федеральних витрат.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначили у Пентагоні, "чистим ефектом" буде скорочення кількості цивільних штатних посад.

У лютому міністерство оборони Штатів оголосило про плани звільнити від 5% до 8% цивільних працівників, а Хегсет підтвердив намір приєднатися до кампанії президента Дональда Трампа щодо скорочення федеральної робочої сили. Зараз у Пентагоні працює близько 950 000 цивільних осіб. Скорочення можуть торкнутися 76 000 осіб.

Проте у міністерестві не вказали, скільки відсотків персоналу планують звільнити.

Хегсет закликаа до реалізації програми відкладеної відставки та пропозиції добровільного дострокового виходу на пенсію цивільним службовцям, які мають на це право. 

Він також сказав керівництву Міністерства оборони надати йому "пропоновану організаційну схему майбутнього стану" своїх відомств до 11 квітня.

  • У лютому Пентагон звільнив 5400 цивільних співробітників, які перебували на випробовувальному терміні. 
  • Хегсет також доручив Пентагону урізати витрати, зокрема на військову присутність у Європі та на Близькому Сході
  • Раніше CNN писав, що Пентагон розглядає можливість значного скорочення верхівки армії США для скорочення витрат.
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