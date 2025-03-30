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Турецька влада підтвердила арешт шведського журналіста

Ув’язнення журналіста відбувається на тлі масових протестів у Стамбулі проти арешту лідера опозиції Екрема Імамоглу.

Турецька влада підтвердила арешт шведського журналіста
Мітинг на підтримку Екрема Імамоглу
Фото: EPA/UPG

Турецька влада підтвердила арешт шведського журналіста Йоакіма Медіна, повідомляє Politico з посиланням на Agence France-Presse.

“Особу, яка перебувала у розшуку за злочини “приналежність до озброєної терористичної організації” та “образу президента”, заарештували після прибуття в аеропорт Стамбула 27 березня та ув’язнили”, – повідомляє урядовий центр Туреччини з боротьби з дезінформацією.

Ув’язнення журналіста відбувається на тлі масових протестів у Стамбулі проти арешту лідера опозиції Екрема Імамоглу. Мера Стамбула, якого багато хто вважає головним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана, заарештували минулого тижня за звинуваченнями в корупції.

Арешт Медіни також відбувся після депортації Марка Лоуена, кореспондента BBC і ув’язнення десятка турецьких журналістів, які висвітлювали демонстрації. Однак турецький уряд заявив, що ордер проти шведського репортера “не має нічого спільного з журналістською діяльністю”. Йдеться про участь Медіни в демонстрації Робітничої партії Курдистану (РПК) у Стокгольмі ще в 2023 році. РПК називають терористичним угрупуванням у багатьох європейських країнах, включно зі Швецією.

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Присутність членів PKK у Швеції лежить в основі складних відносин між Туреччиною та скандинавською країною. Це одна з причин, чому Туреччина була однією з останніх країн, які схвалили заявку Стокгольма на вступ до НАТО в минулому році, і врешті-решт Анкара пішла на поступки, включно з екстрадицією турецьких громадян, які проживають у Швеції.Ерік Ларссон, який очолює шведську організацію “Репортери без кордонів”, розкритикував арешт Медіна. “Це напад не тільки на Йоакіма Медіна, а й на всіх нас. Ми маємо право знати, що відбувається в Туреччині”, ‒ сказав він.

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