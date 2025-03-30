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У Сирії сформували перехідний уряд, — Reuters

До уряду увішшли 23 міністри, серед яких опозиціонерка до поваленого режиму Башара Асада Хінд Кабават.

У Сирії сформували перехідний уряд, — Reuters
Ахмед аль-Шараа
Фото: BBC

Президент Сирії Ахмед аль-Шараа оголосив про створення перехідного уряду, до якого увійшли 23 міністри, серед яких одна жінка.

Про це пише Reuters.

Зокрема, до складу перехідного уряду Сирії увійшов алавіт Яруб Бадр, якого призначили міністром транспорту. Міністерство сільського господарства очолив Амгад Бадр, який належить до друзької громади. 

Хінд Кабават, християнка і опозиціонерка до поваленого режиму Башара Асада, яка опікувалася питаннями міжконфесійної толерантності і розширення прав та можливостей жінок, стала міністром соціальних справ і праці.

Мохаммед Йоср Берні став міністром фінансів. Мурхафа Абу Касра та Асада аль-Шібані, які обіймали посади міністрів оборони та закордонних справ відповідно в попередньому тимчасовому кабінеті, залишилися на посадах.

Аль-Шараа також зазначив, що вперше створив міністерство спорту та ще одне міністерство з надзвичайних ситуацій, а голову рятувальної групи, відомої як "Білі шоломи", Раеда аль-Салеха призначили міністром з надзвичайних ситуацій.

Уряд Сирії не матиме прем’єр-міністра, виконавчу владу у країні очолюватиме аль-Шараа.

У січні аль-Шараа був призначений тимчасовим президентом Сирії і пообіцяв сформувати інклюзивний перехідний уряд, який розбудує зруйновані державні інститути і керуватиме країною до виборів, до проведення яких, за його словами, може пройти до 5 років.

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