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“Європейська правда”: у Євросоюзі планують долучитися до фінансування "Радіо Свобода"

Попри те, що США розблокували деякі кошти для "Радіо Свобода" після відповідного судового позову, у держав ЄС існує спільна думка про необхідність довгострокового рішення щодо фінансування цього медіа.

“Європейська правда”: у Євросоюзі планують долучитися до фінансування "Радіо Свобода"
Ілюстративне фото
Фото: Радіо Свобода

Комітет постійних представників 27 держав Європейського Союзу (Coreper), який проводить засідання на рівні послів, у п'ятницю обговорив питання щодо можливості фінансування "Радіо Свобода" силами ЄС, передає "Європейська правда" із посиланням на дипломата однієї з держав ЄС, добре обізнаного з перебігом дискусії.

"Попри те, що США розблокували деякі кошти для "Радіо Свобода" після відповідного судового позову, у держав ЄС існує спільна думка про необхідність довгострокового рішення щодо фінансування цього медіа", – сказало джерело.

Дипломат розповів, що посол Чехії на засіданні Coreper виступив з короткою розповіддю щодо поточної ситуації навколо функціонування "Радіо Свобода".

Тепер Єврокомісія має розробити детальні пропозиції щодо можливості фінансування або співфінансування даного медіа, після цього посли держав ЄС повернуться до цього питання на одному з засідань Coreper.

Також питання фінансування "Радіо Свобода" обговорять на засіданні однієї з експертних робочих груп Ради ЄС 10 квітня.

Нагадаємо, у Білому домі вирішили припинити виділення грантів USAGM, яка є материнською компанією для інформаційних мереж "Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода" та "Голос Америки". Мовник подав судовий позов.

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