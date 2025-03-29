Reuters: у ВООЗ планують скорочення бюджету та звільнення працівників

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) планує скоротити кількість персоналу та масштаби своєї роботи через скорочення бюджету трохи більше ніж на п'яту частину: із 5,3 мільярда до 4,2 мільярда доларів США. Це – наслідки виходу із організації Штатів.

Про це пише Reuters із посиланням на внутрішню записку організації.

США заявили про вихід із ВООЗ після вступу Дональда Трампа на посаду президента у січні. Тоді Трамп заявляв, що ця організація "неправильно впоралася з пандемією COVID-19 та іншими міжнародними кризами в галузі охорони здоров’я".

Штати були найбільшим фінансовим спонсором агентства охорони здоров’я ООН. Вони вносили близько 18% від загального фінансування.

"Оголошення Сполучених Штатів у поєднанні з нещодавніми скороченнями офіційної допомоги розвитку деякими країнами для фінансування збільшення витрат на оборону значно загострило нашу ситуацію", – йдеться в документі ВООЗ, датованому 28 березня та підписаному генеральним директором ВООЗ Тедросом Аданомом Гебреєсусом.

Також там йдеться про те, що вихід США загострив кризу фінансування. Зіштовхнувшись із розривом доходів у розмірі майже 600 мільйонів доларів цього року, ВООЗ запропонувала скоротити свій бюджет на 2026-27 роки на 21%: з 5,3 мільярда до 4,2 мільярда доларів США.

У лютому виконавча рада ВООЗ спочатку скоротила пропонований бюджет на 2026-27 роки з 5,3 мільярда до 4,9 мільярда доларів США.

"Незважаючи на всі наші зусилля, ми зараз перебуваємо на тому етапі, коли у нас немає іншого вибору, окрім як скоротити масштаби нашої роботи та робочої сили", – зазначено у документі.

ВООЗ скоротить кількість робочих місць на рівні вищого керівництва у своїй штаб-квартирі в Женеві, але це торкнеться всіх рівнів і регіонів. До кінця квітня у ВООЗ вирішать, як розставити пріоритети у роботі та ресурсах.

Документи ВООЗ показують, що понад чверть із 9473 співробітників агентства ООН працюють у Женеві.

У внутрішній записці від 10 березня, з якою також ознайомилося Reuters, говориться, що Всесвітня організація охорони здоров’я почала визначати пріоритети та оголосила про однорічне обмеження контрактів співробітників.

Там сказано, що співробітники працюють над отриманням додаткового фінансування від країн, приватних донорів і філантропів.