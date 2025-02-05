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Аргентина заявила про вихід із ВООЗ

Президент країни пояснив це «глибокими розбіжностями» щодо підходу ВООЗ до вирішення питань охорони здоров'я.

Аргентина заявила про вихід із ВООЗ
Президент Аргентини Хав’єр Мілей
Фото: EPA/UPG

Аргентина вийде зі Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Про це заявив речник аргентинського президента Хав'єра Мілея Мануель Адорні, передає Reuters.

Мадорні сказав, що Мілей оприлюднив розпорядження через «глибокі розбіжності» щодо підходу ВООЗ до вирішення питань охорони здоров'я, зокрема, пандемії COVID-19, зіславшись на багатомісячний карантин в Аргентині за попереднього уряду.

Речник президента також наголосив на «відсутності незалежності від політичного впливу інших держав».

Раніше з ВООЗ вийшли США - президент Дональд Трамп підписав указ 21 січня цього року.Штати покинули Організацію, на думку Трампа, через неналежне реагування на пандемію COVID-19 та інші глобальні кризи в галузі охорони здоров'я, неспроможність ВООЗ ухвалити нагально необхідні реформи та нездатність продемонструвати незалежність від неналежного політичного впливу держав-членів. Крім того, ВООЗ продовжує вимагати від Штатів несправедливо обтяжливі платежі, які є далеко непропорційними з внесками інших країн.

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