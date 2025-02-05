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Грузинський парламент позбавив мандатів майже 50 опозиційних депутатів

Причиною позбавлення була їхня вимога про припинення повноважень.

Грузинський парламент позбавив мандатів майже 50 опозиційних депутатів
Фото: http://argumentua.com/

Парламент Грузії припинив повноваження 49 опозиційних депутатів.

Як пише "Ехо Кавказу", припинили повноваження членів "Єдності – Національного руху", "Коаліції за зміни" та "Сильної Грузії". Підставою для ухвалення відповідного рішення стала їхня вимога про припинення повноважень, з якою вони звернулися до парламенту у листопаді минулого року.

Наразі у парламенті з 12 мандатами залишається партія колишнього прем'єр-міністра "Гахарія за Грузію". Вона, як і інші партії, які подолали прохідний бар'єр на виборах 26 жовтня, не визнає результати голосування легітимними та не бере участі у парламентській діяльності, проте представники цього політичного об'єднання не подавали заяви про припинення своїх повноважень.

За підсумками парламентських виборів 2024 року "Сильна Грузія" отримала 14 мандатів, "Коаліція за зміни" – 19, а "Єдність – Національний рух" – 16 мандатів.

Представники трьох опозиційних об'єднань у листопаді та грудні минулого року написали заяви про дострокове припинення повноважень депутатів парламенту.

  • У листопаді минулого року Тбіліський міський суд не задовольнив позови грузинських неурядових організацій та опозиції щодо невизнання результатів парламентських виборів. Загалом було 11 позовів від коаліцій “Єдність – Національний рух” та “Сильна Грузія”, а також Асоціації молодих юристів Грузії. Відповідачем була Центральна виборча комісія Грузії.
  • Після парламентських виборів, на яких перемогла проросійська "Грузинська мрія", у країні спалахнули протести.
  •  16 листопада ЦВК офіційно оголосила про перемогу "Грузинської мрії" на виборах із результатом у понад 53 %. 
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