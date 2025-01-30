Чехія запровадила санкції проти трьох чиновників МВС Грузії

Уряд Чехії ввів санкції щодо трьох високопосадовців МВС Грузії. Чиновникам заборонять в'їжджати до країни.

Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський та "Ехо Кавказу".

"За моєю пропозицією уряд наклав санкції на трьох співробітників МВС Грузії. Причина – їх пряма відповідальність за жорстоке придушення протестів у Грузії минулого року. По-простому – карателі. І ми не хочемо, щоб вони були в Чехії", – написав глава чеського МЗС.

Vláda dnes na můj návrh uvalila sankce na tři pracovníky z gruzínského ministerstva vnitra. Důvodem je jejich přímá odpovědnost za brutální potlačování protestů v Gruzii během loňského roku. Laicky řečeno - mlátičky. A ty v Česku nechceme. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) January 29, 2025

Видання "Ехо Кавказу" пише, що санкції введено стосовно:

голови Департаменту патрульної поліції Важі Сірадзе;

начальника департаменту з особливих доручень Звіада Харазішвілі (Хареба);

його заступника Мірзи Кезевадзе.

Чехія стала п'ятою країною в ЄС, яка запровадила санкції щодо Грузії. Раніше про обмеження оголосили Естонія, Литва, Латвія та Німеччина. Крім того, санкції щодо представників «Грузинської мрії» та МВС запроваджено Україною, Великою Британією та США.

ЄС призупинив дію безвізового режиму для дипломатів та чиновників із Грузії. Проте обмеження не стосуються звичайних громадян. США запровадили візові обмеження до грузинських міністрів та правоохоронців, а глави МЗС країн ЄС домовились про призупинення безвізового режиму для власників дипломатичних паспортів Грузії.Цих заходів вжили на тлі грузинських виборів із повідомленнями про численні фальсифікації, а також після силових методів розгону протестувальників.