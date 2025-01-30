Словенський депутат висунув Ілона Маска на Нобелівську премію миру

У мільярдера та керівника новоствореного департаменту урядової ефективності США Ілона Маска знайшовся несподіваний прихильник - словенський політик висунув його кандидатуру на здобуття Нобелівської премії миру у 2025 році.

Депутат Європарламенту Бранко Грімс на своїй сторінці у мережі X, яка належить Маску, повідомив про успішне прийняття норвезьким Нобелівським комітетом його заявки щодо бізнесмена. У мотиваційній частині представник Словенської демократичної партії зазначив, що Маск "послідовно підтримує фундаментальні права людини, зокрема на свободу висловлення думок, та таким чином просуває мир".

Цікаво, що це вже другий випадок за останній рік, коли європейські політики прагнуть здобуття Маском Нобелівської премії миру. У лютому 2024 року мільярдера номінував норвежець Маріус Нільсен, але ця заявка не принесла засновнику Tesla та SpaceX успіху.