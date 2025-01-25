Департамент Ілона Маска хоче прибрати пенні з кишень американців

Новостворений Департамент урядової ефективності США, який очолив Ілон Маск, оголосив про одну з перших ініціатив щодо заощадження коштів платників податків. Відомство пропонує відмовитися від виготовлення одноцентових монет, які в Америці лагідно називають "пенні".

Як пише CNN, собівартість карбування монетки складає 3,7 цента і постійно зростає на тлі здорожчання металів - цинку та міді. У 2023 фіскальному році на те, щоб виготовити 4,5 мільярди пенні, було витрачено 179 мільйонів доларів.

У DOGE (Department of government efficiency) наводять статистику, відповідно до якої американці рідко використовують одноцентові монети для розрахунків. До того ж, вилучення їх з обігу змогло б добряче допомогти касирам та клеркам: у США навіть порахували, що без пенні кожна операція з готівкою займала б на дві секунди менше часу.

Оскільки щодня паперовими та металевими грошима розплачуються 52 мільйони разів, загальний зекономлений час складає 104 мільйони секунд - це 1203 дні.