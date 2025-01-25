ЗМІ: літак авіакомпанії AZAL збили ракетою з ЗРК "Панцир-С1"

Крім того, проти літака були застосовані системи радіоелектронної боротьби.

Літак авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії" був збитий ракетою, випущеною із зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С1".

Про це повідомляє AnewZ з посиланням на власні джерела.

Крім того, проти літака були застосовані системи радіоелектронної боротьби. Це спричинило серйозні збої в роботі систем управління перед катастрофою.

Зазначається, що ЗРК "Панцир-С1", з якого збили літак, доставили до Росії з Сирії.

За даними джерел, російські слідчі встановили особу, яка запустила ракету, і чиновника, який віддав цей наказ.

Втім, наразі невідомо, чи буде РФ публічно оприлюднювати їхні імена, чи спробує уникнути відповідальності.

Водночас дипломатичні джерела повідомляють, що Азербайджан проти замовчування справи. Баку наполягає на своїх вимогах щодо притягнення винних до відповідальності.

Якщо ж РФ спробує уникнути відповідальності, Азербайджан планує передати справу в міжнародні суди, щоб забезпечити справедливість для жертв катастрофи.

Що відомо про катастрофу літака AZAL