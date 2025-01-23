​​Президент Латвії закликав ЄС передати Україні 300 млрд євро заморожених російських активів

"це було б дуже чітким посланням Росії, і це також показало б, як ми можемо змусити Росію сісти за стіл переговорів".

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав Європу ухвалити рішення про переведення Україні близько 300 млрд євро заморожених суверенних російських активів.

Про це він заявив на панельній дискусії Ukraine: The Road Ahead на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ми справді хочемо щось змінити, ми маємо ухвалити рішення про переведення тих 300 млрд євро, які заморожені в російських активах, в Україну. Я гадаю, в цьому випадку ми вирішили б питання підтримки України, це було б дуже чітким посланням Росії, і це також показало б, як ми можемо змусити Росію сісти за стіл переговорів", - сказав Рінкевичс.

Він зазначив, що наразі "ми навіть не близькі до будь-якого реального обговорення угоди про мир", і що Росія не бажає переговорів.

Президент Латвії закликав продовжувати підтримувати Україну військовою, економічною, фінансовою допомогою, а також посилювати санкції проти РФ.

Водночас він зазначив, що яким саме буде механізм мирної угоди - "це велике питання".

"Але я гадаю, що перш ніж ми почнемо говорити про це, є принаймні два принципи, які нам потрібно взяти до уваги: Україна має відігравати в цьому важливу роль, і Європа має бути частиною цього обговорення", - упевнений президент Латвії.