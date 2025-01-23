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​​Президент Латвії закликав ЄС передати Україні 300 млрд євро заморожених російських активів

"це було б дуже чітким посланням Росії, і це також показало б, як ми можемо змусити Росію сісти за стіл переговорів".

​​Президент Латвії закликав ЄС передати Україні 300 млрд євро заморожених російських активів
Едгарс Рінкевичс
Фото: EPA/UPG

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав Європу ухвалити рішення про переведення Україні близько 300 млрд євро заморожених суверенних російських активів.

Про це він заявив на панельній дискусії Ukraine: The Road Ahead на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ми справді хочемо щось змінити, ми маємо ухвалити рішення про переведення тих 300 млрд євро, які заморожені в російських активах, в Україну. Я гадаю, в цьому випадку ми вирішили б питання підтримки України, це було б дуже чітким посланням Росії, і це також показало б, як ми можемо змусити Росію сісти за стіл переговорів", - сказав Рінкевичс.

Він зазначив, що наразі "ми навіть не близькі до будь-якого реального обговорення угоди про мир", і що Росія не бажає переговорів.

Президент Латвії закликав продовжувати підтримувати Україну військовою, економічною, фінансовою допомогою, а також посилювати санкції проти РФ. 

Водночас він зазначив, що яким саме буде механізм мирної угоди - "це велике питання". 

"Але я гадаю, що перш ніж ми почнемо говорити про це, є принаймні два принципи, які нам потрібно взяти до уваги: Україна має відігравати в цьому важливу роль, і Європа має бути частиною цього обговорення", - упевнений президент Латвії.

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