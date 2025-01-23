Прокурор МКС вимагає арешту лідерів Талібану в Афганістані

Звинувачення стосуються злочинів проти людства за поширену дискримінацію жінок і дівчат.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що він подав ордери на арешт лідерів Талібану в Афганістані, включно з верховним лідерлом Хайбатуллою Ахундзадою, пише DW.

Звинувачення стосуються злочинів проти людства за поширену дискримінацію жінок і дівчат.

Хан заявив, що є розумні підстави підозрювати, що Ахундзада та головний суддя Абдул Хакім Хаккані несуть “кримінальну відповідальність за злочин проти людяності у вигляді переслідування за гендерною ознакою”.

За словами Хана, афганські жінки та дівчата, а також спільнота ЛГБТ зіткнулися з безпрецедентним і постійним переслідуванням з боку Талібану. “Наші дії сигналізують про те, що статус-кво для жінок і дівчат в Афганістані неприйнятний”, ‒ додав він.

Після повернення до влади в серпні 2021 року влада Талібану пообіцяла запровадити м’якші правила для жінок, ніж під час свого першого перебування при владі в 1996-2001 роках. Однак вони швидко запровадили обмеження щодо жінок та дівчат, які ООН назвала “гендерним апартеїдом”.