У японській Фукусімі стався землетрус магнітудою 5,2 бали

У четвер вранці у японській префектурі Фукусіма та прилеглих районах стався землетрус магнітудою 5,2 бали. Попередження про цунамі не оголошено.
Про це пише японське агентство Kyodo news.
Землетрус стався о 2:49 ранку на глибині 4 кілометрів під внутрішнім районом Фукусіми Айдзу. Також поштовхи зафіксували у префектурах Фукусіма, Точігі, Гунма та Ніігата.
На атомних електростанціях Fukushima Daiichi або Daini не виявили жодних аномалій.
- У серпні минулого року на заході Японії стався землетрус магнітудою 7,1 бали. Через це оголосили попередження про цунамі.
- Перед цим у січні землетрус магнітудою 7,6 бали забрав життя майже сотні людей.