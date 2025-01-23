У японській Фукусімі стався землетрус магнітудою 5,2 бали

У четвер вранці у японській префектурі Фукусіма та прилеглих районах стався землетрус магнітудою 5,2 бали. Попередження про цунамі не оголошено.

Про це пише японське агентство Kyodo news.

Землетрус стався о 2:49 ранку на глибині 4 кілометрів під внутрішнім районом Фукусіми Айдзу. Також поштовхи зафіксували у префектурах Фукусіма, Точігі, Гунма та Ніігата.

На атомних електростанціях Fukushima Daiichi або Daini не виявили жодних аномалій.