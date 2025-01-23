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У японській Фукусімі стався землетрус магнітудою 5,2 бали

Землетрус стався на глибині 4 кілометри. 

У японській Фукусімі стався землетрус магнітудою 5,2 бали

У четвер вранці у японській префектурі Фукусіма та прилеглих районах стався землетрус магнітудою 5,2 бали. Попередження про цунамі не оголошено.

Про це пише японське агентство Kyodo news. 

Землетрус стався о 2:49 ранку на глибині 4 кілометрів під внутрішнім районом Фукусіми Айдзу. Також поштовхи зафіксували у префектурах Фукусіма, Точігі, Гунма та Ніігата.

На атомних електростанціях Fukushima Daiichi або Daini не виявили жодних аномалій.

  • У серпні минулого року на заході Японії стався землетрус магнітудою 7,1 бали. Через це оголосили попередження про цунамі.
  • Перед цим у січні землетрус магнітудою 7,6 бали забрав життя майже сотні людей. 
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