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ГУР і МЗС звільнили з полону хуситів та евакуювали трьох українських моряків

Вони були в полоні понад рік. 

ГУР і МЗС звільнили з полону хуситів та евакуювали трьох українських моряків
Звільнена з полону команда судна, у складі якої трьоє українців
Фото: aljazeera.com

Головне управління розвідки та міністерство закордонних справ евакуювали українських моряків, звільнених із полону хуситів. Це – троє членів екіпажу вантажного судна Galaxy Leader.

Операція з порятунку громадян України відбулась за всебічної підтримки та допомоги Королівського Офісу Султанату Оман, повідомили в ГУР. Зараз звільнені українські моряки прямують на зустріч з родинами.

"На хлопців чекає реабілітація. У полон до єменських хуситів наші моряки потрапили в Червоному морі 19 листопада 2023 року. Комплексна операція з їхнього звільнення тривала понад рік та включала складний неофіційний переговорний процес з хуситами та іншими дотичними до ситуації довкола затриманого вантажного судна сторонами. Воєнні розвідники встановили перший прямий контакт з полоненими українцями 3 квітня 2024 року – після п’ятьох місяців кропіткої роботи запевнили моряків, що Україна робить усе можливе для їхнього звільнення. 22 січня 2025 року громадяни України нарешті були звільнені", – повідомили розвідники. 

  • Після нападу ХАМАС на Ізраїль єменські хусити почали атакувати кораблі в Червоному морі. 
  • Хусити керують значною частиною Ємену. Учора американський президент Дональд Трамп повернув хуситів до списку терористичних організацій. 
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