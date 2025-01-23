ГУР і МЗС звільнили з полону хуситів та евакуювали трьох українських моряків

Вони були в полоні понад рік.

Головне управління розвідки та міністерство закордонних справ евакуювали українських моряків, звільнених із полону хуситів. Це – троє членів екіпажу вантажного судна Galaxy Leader.

Операція з порятунку громадян України відбулась за всебічної підтримки та допомоги Королівського Офісу Султанату Оман, повідомили в ГУР. Зараз звільнені українські моряки прямують на зустріч з родинами.

"На хлопців чекає реабілітація. У полон до єменських хуситів наші моряки потрапили в Червоному морі 19 листопада 2023 року. Комплексна операція з їхнього звільнення тривала понад рік та включала складний неофіційний переговорний процес з хуситами та іншими дотичними до ситуації довкола затриманого вантажного судна сторонами. Воєнні розвідники встановили перший прямий контакт з полоненими українцями 3 квітня 2024 року – після п’ятьох місяців кропіткої роботи запевнили моряків, що Україна робить усе можливе для їхнього звільнення. 22 січня 2025 року громадяни України нарешті були звільнені", – повідомили розвідники.