Принц Гаррі здобув юридичну перемогу над найбільшим таблоїдом Британії

У The Sun визнали, що втручалися у приватне життя королівської особи.

Британський принц Гаррі отримає понад 10 мільйонів фунтів у вигляді компенсації від медіагрупи NGN Руперта Мердока, якій належить найвідоміший таблоїд Сполученого Королівства The Sun.

Як пише Reuters, під загрозою поразки у суді у справі про втручання в особисте життя видавнича компанія визнала, що у період з 1996 до 2011 року застосовувала незаконні методи отримання приватної інформації про Гаррі, а ще раніше про його матір, принцесу Діану. NGN офіційно вибачилася перед принцем за ці індиценти.

The Sun наполягає, що порушення були здійснені позаштатними приватними розслідувачами, а не власними журналістами газети, а станом на зараз у редакції вдалися до заходів, які запобігають повторенню такої ситуації. Це перший випадок, коли у таблоїді визнають провину щодо втручання в особисті справи відомих осіб.

У Букінгемському палаці позасудове урегулювання справи не коментували. Принц Гаррі публічно відмовився від виконання повноважень члена королівської сім'ї та постійно проживає поза Сполученим Королівством - у Каліфорнії.