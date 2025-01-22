Міноборони Румунії попередило співгромадян про переміщення військової техніки в рамках військових навчань

Для мінімізації впливу на місцеві громади та дорожній рух переміщення техніки здійснюватиметься переважно вночі.

В Румунії відбудуться багатонаціональні навчання “STEADFAST DART 25” (STDT'25).

Про це повідомила пресслужба міноборони Румунії.

“Із середи, 22 січня, до Румунії планується відправлення військової техніки та особового складу збройних сил Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії”, - йдеться у повідомленні.

В міноборони Румунії зауважили, що ці навчання є частиною серії навчальних заходів, запланованих на рівні Альянсу. Їх головною метою є посилення спроможності реагування та оперативної сумісності сил, що беруть участь.

Зокрема, британські підрозділи здійснюватимуть транзит і діятимуть в різних районах Румунії у співпраці з національними силами та силами інших союзних держав, дислокованими в Румунії.

Крім того до Румунії прибуде військова техніка збройних сил Франції.

А у період з 28 січня по 9 лютого відбудуться переміщення військових і техніки 15-ї механізованої бригади на полігон Смардан.

Для мінімізації впливу на місцеві громади та дорожній рух переміщення техніки здійснюватиметься переважно вночі.

Навчання STDT'25 проходитимуть у Болгарії, Греції та Румунії, за участю понад 10 тисяч військовослужбовців з Болгарії, Франції, Греції, Італії, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Румунії, Словенії, Іспанії та Туреччини.